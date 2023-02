VIDEO – Marotta: «Lukaku sta recuperando! Mondiale ha condizionato»

Beppe Marotta in collegamento con Sky parla dell’importanza dell’ottavo di finale con il Porto, ma si concentra a parlare soprattutto del recupero di Romelu Lukaku e la scelta di Simone Inzaghi di puntare prima su Edin Dzeko per la sfida di andata (in attesa di quella di ritorno in Portogallo dove la situazione potrebbe cambiare). L’Amministratore Delegato nerazzurro ha parlato poi in generale della stagione anomala condizionata anche dalla presenza del Mondiale a dicembre (QUI la trascrizione).

