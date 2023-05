Biglietti Inter-Milan, non sarà possibile cambio del nominativo!

Quest’oggi inizierà alle ore 14.30 la fase di vendita dei biglietti dedicata ai tifosi abbonati da almeno quattro stagioni per il Derby di Champions League tra Inter e Milan. Questo è il comunicato ufficiale per l’organizzazione (vedi articolo).

VENDITA – Alle ore 14.30, esclusivamente sul sito dell’Inter, sarà possibile acquistare i biglietti per Inter-Milan del 16 maggio in Champions League. La fase che inizierà a breve sarà dedicata solamente a coloro che sono abbonati da almeno quattro stagioni, quindi un premio di fedeltà alla causa. Ovviamente ci si riferisce alle ultime stagioni con capienza massima, il gruppo è formato da circa 15.000 persone. La vendita dei ticket avverrà solamente online sul sito ufficiale nerazzurro, basterà semplicemente rimanere con una pagina aperta del browser in attesa che finisca la coda virtuale.

Inter-Milan, particolarità sui biglietti

INFORMAZIONE – Per i biglietti che verranno acquistati quest’oggi, perciò nella fase di vendita anticipata per soci Inter Club, abbonati e titolari SiamoNoi, non ci sarà la possibilità di cambiare il nominativo. Per questo motivo il club si espone e consiglia ai tifosi di non fidarsi del mercato secondario. L’ingresso allo stadio potrebbe essere vietato e c’è il rischio di incorrere in frodi. La prossima fase di vendita dei biglietti inizierà il 5 maggio per permettere anche a tutti gli altri abbonati di acquistare. Non sarà possibile a chi ha già comprato il biglietto il giorno precedente di riacquistarlo.