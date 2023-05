Biglietti Inter-Milan, al via la vendita per l’Euroderby: tutte le info utili

Biglietti Inter-Milan, via alla vendita! L’Inter pubblica infatti, sul sito ufficiale, il comunicato per la vendita dei biglietti dell’Euroderby contro i rossoneri: ecco tutte le informazioni utili.

BIGLIETTI INTER-MILAN − Manca davvero sempre meno per la gara di andata di semifinale di Champions League che la squadra di Simone Inzaghi dovrà disputare contro i cugini rossoneri (vedi articolo). L’Inter pubblica perciò il comunicato ufficiale, tramite i propri canali ufficiali, per la vendita dei biglietti dell’Euroderby. «FC Internazionale Milano comunica che giovedì 4 maggio alle ore 14.30 inizierà la prima fase di vendita dedicata agli abbonati, i quali potranno acquistare (come ormai consuetudine nei big match) biglietti per gli amici interisti. Il Club dà precedenza a chi è abbonato ad almeno 4 stagioni consecutive, un premio alla fedeltà. Per i biglietti acquistati dalla giornata di oggi in avanti, ossia nella fase di vendita anticipata per abbonati, soci InterClub ed eventuali titolari SiamoNoi, non sarà possibile effettuare il cambio di nominativo dell’utilizzatore», si legge. E poi, via via, tutte le altre informazioni utili per le successive fasi di vendita per i biglietti di Inter-Milan. La fase due per gli abbonati di questa stagione si svolgerà il 4 e il 5 maggio. Poi la fase tre, riservata ai soci dei diversi Inter Club, prenderà il via dall’8 maggio. Dal 9 maggio avranno l’accesso alla vendita i titolari della tessera SiamoNoi. E infine ci sarà la vendita libera con i posti che resteranno disponibili.