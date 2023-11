Bastoni, Juventus-Inter miraggio ma necessari nuovi esami – TS

Bastoni non giocherà Juventus-Inter domenica prossima, ma rischia di saltare anche altre partite. Tuttosport anticipa come il difensore sarà costretto a nuovi esami strumentali.

KO SCONTATO – Alessandro Bastoni alza già bandiera bianca per Juventus-Inter. Di dubbi non ce ne sono più da giorni, dopo lo stop in allenamento mercoledì con l’Italia e il rientro il giorno dopo. Per il difensore la diagnosi non lascia scampo a interpretazioni: risentimento al polpaccio destro. Il problema accusato da Bastoni l’ha reso indisponibile per le due partite della Nazionale, ma è soprattutto l’Inter a pagare il prezzo più salato dell’ennesimo infortunio durante una sosta. Tuttosport fa sapere come saranno necessari nuovi esami strumentali, per capire la reale entità della lesione (ossia, senza girarci troppo attorno, di quale grado è lo stiramento). Nel frattempo Bastoni, lasciata Coverciano, ha iniziato le terapie ad Appiano Gentile per recuperare dal problema muscolare. Per lui si parla di tre settimane di stop, da contare dal momento dell’infortunio. Questo vorrebbe dire che non salterebbe solo Juventus-Inter, ma anche il Benfica in Champions League e la trasferta del 3 dicembre a Napoli. Bastoni potrebbe tornare in campo sabato 9 dicembre, per l’anticipo di Serie A contro l’Udinese al Meazza.

Fonte: Tuttosport – F.M.