Kean, allarme rientrato. Le ultime per Ucraina e Juventus-Inter – CdS

Sono stati recuperati diversi calciatori indisponibili contro la Macedonia del Nord per l’Italia di Spalletti. Notizie importanti su Kean in vista del derby d’Italia, riportate dal Corriere dello Sport.

RIENTRO – Nell’ultima uscita della nazionale di Luciano Spalletti erano molti gli indisponibili per l’Italia. Nelle ultime ore, il tecnico toscano ha provato gli assenti del match contro la Macedonia del Nord, per testarne le condizioni fisiche. Sembrano ormai quasi tutti recuperati, secondo il Corriere dello Sport. Allarme rientrato fra gli altri anche per Moise Kean, che all’ultima uscita dell’Italia si era accomodato in tribuna senza passare per la panchina. Rientro importante sia per la sfida di domani a Leverkusen contro l’Ucraina, sia per la Juventus in vista del derby d’Italia contro l’Inter al rientro dalla sosta.

Fonte: Corriere dello Sport – e.pi.