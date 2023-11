Barella ritorna tra i titolari. Frosinone per la conferma – Sky

Nicolò Barella sta vivendo una stagione delicata da un punto di vista personale. Mercoledì in Champions League è entrato solo nel secondo tempo, la musica cambierà in campionato secondo Andrea Paventi da Sky Sport.

RITORNO – Nicolò Barella sarà sicuramente titolare nell’ultima partita dell’Inter prima della sosta nazionali. Il giocatore è rimasto in panchina contro il Salisburgo, ma ha dato ottimi segnali nella ripresa. L’assist per Lautaro Martinez di esterno, il suo ingresso che ha cambiato radicalmente i ritmi portando anche al rigore guadagnato sul tiro ribattuto di mano. Il centrocampista finalmente si è fatto rivedere ai suoi livelli in una stagione in cui ha sofferto a differenza dei compagni. Con il Frosinone in campionato Simone Inzaghi vorrebbe dargli la chance di confermarsi. Adesso è il momento, perché a fine novembre ci saranno Juventus e Napoli in fila.