Paventi: «Inter, Frosinone da non sottovalutare! Ultimi due stop…»

Inter-Frosinone domenica alle ore 20.45. L’ultima partita prima della sosta nazionali, Andrea Paventi la introduce in questa maniera in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport.

ULTIMA – Andrea Paventi introduce il match di domenica: «Con gli impegni nazionali della prossima settimana c’è uno stacco nei pensieri dei giocatori, soprattutto gli italiani dell’Inter che dovranno giocare partite fondamentali. Quel periodo di trasferte pesanti tra cui Torino e Napoli sarà centrale. Le partite con Sassuolo e Bologna devono però rimanere nella testa per non sottovalutare il Frosinone, che ha vinto due delle ultime quattro e conquistato quindici punti in undici partite. Serve la migliore Inter senza pensare al dopo per rimanere in testa alla classifica».