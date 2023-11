Barella, che impatto a Salisburgo! Inter-Frosinone per confermare il trend

Nicolò Barella è entrato nella ripresa di Salisburgo-Inter risultando decisivo per la vittoria finale. La prestazione del centrocampista lancia altri segnali positivi: col Frosinone bisognerà confermare il trend

SEGNALI – Nicolò Barella è finalmente tornato ai suoi livelli. Il centrocampista, in Salisburgo-Inter, è partito dalla panchina e il suo ingresso in campo ha cambiato il corso del match. Il suo ingresso al posto di uno spento Mkhitaryan ha dato nuova linfa alla manovra nerazzurra risultando decisivo per la vittoria finale della squadra di Inzaghi: suo il tiro che causa il calcio di rigore per la ribattuta di mano di Bidsturp. E se Lautaro, al 95′, non avesse avuto troppa fretta nel calciare verso la porta, l’ex Cagliari avrebbe a referto anche un assist che, per altro, sarebbe stato splendido. La crescita del centrocampista, nelle ultime settimane, è incoraggiante: contro il Frosinone, domenica sera, il numero 23 nerazzurro dovrà confermare il trend positivo.

MANCANZA – Il match contro il Frosinone sarà l’ultimo prima della sosta per le Nazionali. Barella dovrà dare prova di essere definitivamente tornato ai suoi livelli: la squadra di Di Francesco è in fiducia e gioca un buon calcio ad alti ritmi e l’apporto del centrocampista, in entrambe le fasi di gioco, sarà fondamentale, Serve chiudere al meglio per poter affrontare, da primi in classifica, gli scontri diretti che arriveranno dopo la sosta. Con la speranza che Spalletti, nei due match dell’Italia, non sprema troppo il centrocampista…