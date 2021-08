Barak: «Siamo molto passivi. Inter brava in pressing e nel palleggio»

Barak, centrocampista del Verona, è stato intervistato alla fine del primo tempo da Paventi di Sky Sport. Scaligeri in vantaggio dopo i primi 45 minuti per il gol di Ilic su errore di Handanovic in uscita

PASSIVI − Queste le parole di Anthony Barak: «Siamo stati passivi nel primo tempo, soprattutto ad inizio gara. Dobbiamo alzarci di più e prendere la palla più avanti ed essere più veloci in fase di costruzione. L’Inter pressa tanto ed è molto brava nel palleggio. Dobbiamo migliorare nel secondo tempo».