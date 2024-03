Archiviata la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid, in casa Inter si tirano le somme. Queste le pagelle e i numeri dell’edizione odierna di Tuttosport. OK Barella.

DISPIACE – Yann Sommer torna a casa con un 6.5: a differenza dell’andata, è costretto a una notte di super lavoro . 5 per Benjamin Pavard, ci sta l’erroraccio sul gol, al netto dell’episodio, da subito è sembrato tra i meno sintonizzati sul match. 5 anche per Stefano De Vrij : l’olandese va fondo quando entra Depay, come prova l’azione del raddoppio dell’Atletico. Alessandro Bastoni esce con un 6 . Il gol del vantaggio nasce da una sua intuizione nel lanciare Barella, sul pari si trova in zona Griezmann ma è messo fuorigioco dall’errore di Pavard. 6 anche per Francesco Acerbi (28′ st): l’ex Lazio sta sulle barricate. Denzel Dumfries esce dal Metropolitano con un 5.5: prende un colpo nel riscaldamento e fa subito agitare Inzaghi. Sei invece per Darmian (28′ st) che si sbatte.

AVANTI – Nicolò Barella porta a casa poco più della sufficienza: 6.5 per il sardo che risulta il miglior centrocampista. L’assist a Diamrco un babà. 6 anche per Davide Frattesi che fa il suo. Hakan Calhanoglu porta a casa un 5.5. È ancora in fase di rodaggio dopo l’infortunio, il genietto non riesce mai a uscire dalla lampada. Henrikh Mkhitaryan si ferma a 5.5: c’è anche lui nella corale che porta al vantaggio interista, ma nella ripresa sbaglia. 5 per Klaassen che sbaglia dal dischetto. 7 per Federico Dimarco: sul gol mette il punto esclamativo, grande azione. Poi Yann Bisseck con il 6 che fa il suo. 5 per Marcus Thuram che non riesce ad accendere il turbo: nell’unica grande occasione spara in alto. 6 per Lautaro Martinez: un vero capitano, fa il difensore aggiunto. 6 anche per Simone Inzaghi: come andare dal dentista contro Simeone in trasferta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino