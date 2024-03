Orsi: «Per tutti i 90′ ho avuto percezione che l’Inter subisse il 2-1!»

Orsi ha commentato la sconfitta e l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid. Spagnoli con merito.

RAMMARICO − A Radio Radio Mattino Sport e News, Nando Orsi sull’eliminazione dei nerazzurri: «Per tutta la partita ho avuto la percezione che l’Inter prendesse il gol del 2-1, non è riuscita a giocare come gioca sempre. Poi Depay ha trovato la partita della vita, al 94’ Riquelme si è mangiato un gol incredibile. L’Atletico Madrid ha meritato, l’Inter esce con grande rammarico perché era andata in vantaggio, ma mi dava sempre la sensazione che l’Atletico gestisse la partita. In Champions League altra storia, non pensavo l’Atletico potesse durare così per 90’. C’è rammarico. Non ci voleva anche per il ranking. L’Atletico non ha rubato niente, bravo anche nei rigori. Il pubblico conta tanto, non è possibile altrimenti una trasformazione così».