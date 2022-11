Atalanta-Inter 1-1 al 45′: zampata di Dzeko dopo un rigore generoso

Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Atalanta-Inter, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo al Gewiss Stadium in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

RIGORE GENEROSO – Non parte bene la gara dell’Inter, con un’Atalanta più propositiva specialmente nella prima parte di questi 45 minuti. Al 15′ doppia occasione per gli orobici con André Onana che prima risponde con un pronto intervento sul suo palo a una conclusione di Koopmeiners e poi – sugli sviluppi del calcio d’angolo – si fa trovare pronto sul colpo di testa di Palomino. Nulla può il portiere nerazzurro, però, al 25′: rigore molto generoso concesso ai padroni di casa ai danni di Stefan de Vrij, sul dischetto si presenta Ademola Lookman che trova l’incrocio e porta in vantaggio l’Atalanta.

REAZIONE – Non si fa attendere la reazione dell’Inter, che inizia ad attaccare con più intensità e dopo qualche tentativo riesce a trovare il pareggio. Cross dalla sinistra che trova la testa di Lautaro Martinez, l’argentino allunga verso la porta dove Edin Dzeko si fa trovare pronto con la zampata che vale il gol del momentaneo 1-1. La squadra di Simone Inzaghi prova a sfruttare il momento di difficoltà dell’Atalanta, con Lautaro Martinez che va a un passo dalla rete del vantaggio proprio nel finale. Tuttavia il risultato non cambia e le squadre vanno all’intervallo sul punteggio di 1-1.

Atalanta-Inter, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Atalanta-Inter 1-1

Gol: rig. Lookman al 25′, Dzeko al 37′