Atalanta-Inter, fuori Toloi all’ultimo! Cambia la formazione di Gasperini

Cambio di formazione all’ultimo istante per Atalanta-Inter. Gasperini deve rinunciare a Toloi nel riscaldamento, gioca Palomino. Per lui è l’esordio stagionale dopo la sospensione per un controllo antidoping positivo (prosciolto a inizio settimana). Segui QUI il LIVE della partita.



ATALANTA-INTER – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-1-2) 1 Musso; 6 Palomino, 28 Demiral, 42 Scalvini; 33 Hateboer, 13 Ederson, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 88 Pasalic; 11 Lookman, 91 Zapata.

In panchina: 31 Rossi, 57 Sportiello, 2 Toloi, 5 Okoli, 10 Boga, 17 Hojlund, 18 Malinovskyi, 19 Djimsiti, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 93 Soppy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Inter (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 77 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic.

Allenatore: Simone Inzaghi