D’Amico (DS Atalanta): «Lavoriamo, lottiamo sempre! Tutti gli avversari…»

Tony D’Amico si è concesso a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Atalanta-Inter. Il dirigente orobico soddisfatto del lavoro della squadra e di Gasperini

STRAFELICI − Il direttore sportivo della Dea così prima del match: «Il confronto col mister è quotidiano, sappiamo dove dobbiamo arrivare. Siamo strafelici di quello fatto fino ad oggi. In estate fatti tanti cambiamenti, sappiamo che sarà un campionato molto duro ma col lavoro del mister e della squadra sappiamo di affrontare le partite per mettere in difficoltà tutti gli avversari. L’obiettivo è migliorarsi, crescere, lottare ogni giorno e ogni settimana. A fine campionato vedremo cosa di buono siamo riusciti a fare».