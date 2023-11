Atalanta-Inter, super Calhanoglu! In tre sotto il 6: le pagelle – TS

Ieri si è giocata Atalanta-Inter terminata 1-2. Vittoria importantissima per la corsa scudetto. Le pagelle di Tuttosport vedono Calhanoglu come migliore in campo, autore del passaggio visionario che ha portato al rigore, trasformato proprio dal turco. Alcune insufficienze.

I VOTI – Il migliore in campo per Tuttosport è Hakan Calhanoglu. Al 40′ effettua un passaggio visionario per Matteo Darmian, che ha portato al fallo di Juan Musso e al conseguente rigore per l’Inter, trasformato proprio dal centrocampista turco. Voto 7,5. Arrivano al 7 anche Lautaro Martinez e Simone Inzaghi. L’attaccante argentino è autore del gol meraviglioso che ha raddoppiato il vantaggio per gli ospiti. Supera abbondantemente la sufficienza anche Yann Sommer, autore di due parate molto difficili. Con lui Henrikh Mkhitaryan, che ruba la palla giusta per arrivare al raddoppio dell’Inter. Prendono entrambi 6,5, così come Alexis Sanchez, che ha causato il rosso a Rafael Toloi. Anche Darmian e Stefan de Vrij arrivano al 6,5, autori di una grande prestazione in difesa. Bocciati, invece, gli esterni Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Per il primo il voto è 5,5, fermo solo sulla fase difensiva senza spingere in avanti. Per il secondo è 5 il voto, autore di una leggerezza che ha causato il goal dell’Atalanta. E 5,5 anche per Benjamin Pavard, qualche errore di troppo prima di uscire per infortunio.

Fonte: Tuttosport – S.P.