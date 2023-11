Supercoppa Italiana, quale tabellone per l’Inter? L’anticipazione – CdS

La Supercoppa Italiana non ha ancora ufficiali né le date né tantomeno le partite. L’unica cosa che si sa è che si giocherà a gennaio, più avanti rispetto ai giorni inizialmente previsti, e in Arabia Saudita. Il Corriere dello Sport dà una prima visione sul programma.

IL TORNEO – La Supercoppa Italiana per la prima volta vedrà un format con le Final Four, come avviene in Spagna. Parteciperanno Inter e Napoli come vincitrici rispettivamente della scorsa Coppa Italia e Serie A, più Fiorentina e Lazio come finalista di coppa e seconda del campionato. Durante la sosta, anticipa il Corriere dello Sport, i dirigenti dei quattro club andranno in Arabia Saudita per un sopralluogo a Gedda: è la sede individuata dalla Lega Serie A, anche se manca l’ufficialità. Così come manca quella sulle date e sul programma, che arriverà a metà novembre. Nel sopralluogo si valuteranno tutte le questioni logistiche, dagli alberghi ai campi. Aurelio De Laurentiis non vorrebbe andare per le tensioni in Medio Oriente, ma la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita.

LE PARTITE – La prima semifinale sarà Fiorentina-Napoli, il 21 gennaio, seguita il giorno dopo da Lazio-Inter. Il 25 gennaio la finale per assegnare la Supercoppa Italiana, mentre le perdenti tornano in Italia e organizzeranno un’amichevole in una data successiva. Questo comporterà anche una modifica per quanto riguarda il calendario di Serie A, in relazione alle giornate in cui le squadre saranno in Arabia Saudita, che sarà resa nota più avanti. Pure qui si attende l’ufficialità della Lega Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – F.P.