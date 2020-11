Atalanta-Inter (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Atalanta-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 15.00. Partita valida per la settima giornata del Campionato Italiano di Serie A. I tre punti mancano dalla trasferta di Genova, diventa fondamentale non perdere altro terreno al vertice. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Sono cinque gli assenti certi per la trasferta di Bergamo. Agli infortunati Vecino e Sensi si aggiunge Padelli, positivo al Covid-19. Vengono recuperati Radu e Gagliardini (negativi all’ultimo tampone), ma restano a casa Ranocchia (influenzato) e Kolarov (affaticato).

MODULO – Le buone prestazioni, pur senza risultati, difficilmente faranno cambiare idea a Conte, fedele al 3-4-1-2 con il terzo mediano più alto rispetto alla cerniera davanti alla difesa. Anche se l’ultima partita giocata contro Gasperini e la probabile formazione suggeriscono il 3-5-2, senza “trequartista”. Potrebbe essere questa, oggi, la mossa a sorpresa del tecnico interista.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Torna il trio titolare a copertura del capitano Handanovic tra i pali. In mezzo de Vrij con Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra. D’Ambrosio jolly per la panchina.

CENTROCAMPO – Soliti ballottaggi in mezzo. Sulle fasce Hakimi a destra e Young a sinistra sono in vantaggio su Darmian e Perisic. Davanti alla difesa Brozovic più di altri (Gagliardini o Eriksen), coadiuvato dalle mezzali Barella e Vidal, anche per poter garantire il cambio modulo in corsa.

ATTACCO – Nessun dubbio in avanti. Lukaku torna solo dalla panchina, quindi a fare da prima punta sarà nuovamente Lautaro Martinez, che avrà come spalla il recuperato Sanchez, sebbene il jolly Perisic venga da due gol nelle ultime due uscite.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà l’Atalanta in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Radu, Stankovic; L. Moretti, D’Ambrosio; Darmian, Gagliardini, Nainggolan, Eriksen, Perisic; Lukaku, Pinamonti e Satriano.