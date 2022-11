Atalanta-Inter, Chiffi dà un rigorino! Immagini dicono altro: la moviola – CdS

All’indomani di Atalanta-Inter, la moviola del Corriere dello Sport assolve Chiffi ma solo fino a un certo punto. Nell’analisi il rigore dato ai bergamaschi per il momentaneo 1-0 non è certo ritenuto nettissimo.

LA MOVIOLA – Prende 6 Daniele Chiffi sul Corriere dello Sport, per il suo arbitraggio di Atalanta-Inter. Arrivano dei dubbi sul rigore dato a metà primo tempo, per il contatto tra Stefan de Vrij e Duvan Zapata. Visto in diretta è definito difficile da non fischiare, per l’intervento in ritardo dell’ingenuo difensore dell’Inter. Dai replay, però, si nota come sia l’attaccante dell’Atalanta ad appoggiarsi sulla gamba sinistra dell’avversario, già ferma. Non è un caso da VAR, ma rivedendolo al monitor poteva starci qualche dubbio in più. Resta un episodio più da presunto fallo che da fallo certo, un “rigorino”, anche se Chiffi può essere assolto. Qualche critica sulla gestione dell’ultimo quarto di gara, dove sbaglia alcune scelte a livello di fischi e di sanzioni disciplinari.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna