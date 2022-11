Lautaro Martinez polemico: «Io ai Mondiali, lo dissi che nessuno mi avrebbe tolto il sogno!»

Lautaro Martinez quattro anni fa venne escluso all’ultimo dai Mondiali, col commissario tecnico di allora Sampaoli che fece altre scelte prima del trasferimento all’Inter. Ora, che è indiscutibilmente il centravanti titolare della Seleccion, si ricorda di quel momento e lo fa notare.

LA RISPOSTA – Un velo di polemica, più per l’ex commissario tecnico Jorge Sampaoli, per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter volta pagina e ora pensa all’Argentina: “Quattro anni fa dissi che nessuno mi avrebbe tolto il sogno di rappresentare il mio Paese in un Mondiale. Oggi, dopo quattro anni di tanti sforzi, è arrivato quello che speravo tanto. La felicità e l’orgoglio che sento di poter difendere il mio Paese è immensa. Ringrazio principalmente la mia famiglia, che mi ha accompagnato in ogni momento”.

Questo il post di Lautaro Martinez dal suo account ufficiale Instagram.