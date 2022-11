Inter, andamento dei prestiti: si sblocca Salcedo, Esposito ai saluti?

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno Eddie Salcedo trova il primo gol col Bari. Potrebbe invece cambiare il futuro di Sebastiano Esposito.

RIEPILOGO PRESTITI – Nell’ultimo weekend pochi sorrisi tra i giocatori di proprietà Inter attualmente in prestito in altre squadre. Il più raggiante è sicuramente Eddie Salcedo. L’attaccante classe 2001 parte titolare in Bari-Südtirol e trova il gol che vale il 2-2 finale (in rimonta, dopo il doppio vantaggio ospite). Per lui è il primo gol con la nuova maglia. E ottima prestazione anche per Samuele Mulattieri. In Ascoli-Frosinone piazza l’assist per il gol vittoria dei ciociari. Continua invece il periodo no di Filip Stankovic e Gaetano Pio Oristanio. Il loro Volendam perde 0-4 in casa con l’Utrecht, continuando a rimanere ultimo in classifica in Eredivisie. E con la peggior difesa del primo campionato olandese: il portiere figlio d’arte si è infatti dovuto girare 39 volte a raccogliere palloni in fondo alla rete. Infine, sembra ormai finito il legame tra Sebastiano Esposito e l’Anderlecht. Dopo l’umiliazione di settimana scorsa, l’attaccante non è sceso in campo contro il Genk. Anzi, sembra sia già tornato in Italia, in attesa di una nuova destinazione.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Bologna-Sassuolo 3-0: titolare, 90′ in campo

STEFANO SENSI (C) – Monza-Salernitana 3-0: indisponibile per infortunio

ANDREI RADU (P) – Empoli-Cremonese 2-0: indisponibile per infortunio

VALENTINO LAZARO (C) – Roma-Torino 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Cremonese 2-0: titolare, sostituito all’85’

LORENZO PIROLA (D) – Monza-Salernitana 3-0: titolare, 90′ in campo

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest-Troyes 2-1: indisponibile per infortunio

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Utrecht 0-4: titolare, 90′ in campo, 4 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Utrecht 0-4: titolare, 90′ in campo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – PSV-AZ 0-1: indisponibile per infortunio

SAMUELE MULATTIERI (A) – Ascoli-Frosinone 0-1: titolare, 90′ in campo, 1 assist, 1 ammonizione

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari-Pisa 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

GIOVANNI FABBIAN (C) – Venezia-Reggina 1-2: titolare, sostituito all’intervallo

MARCO POMPETTI (C) – Bari-Südtirol 2-2: in panchina, subentra all’80’

EDDIE SALCEDO (A) – Bari-Südtirol 2-2: titolare, sostituito al 75′, 1 gol

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht-Genk 0-2: non convocato

DARIAN MALES (C) – Grasshoppers-Basilea 1-0: titolare, sostituito al 62′