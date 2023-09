Asllani ma non solo: doppia chance in Empoli-Inter – SM

Dopo la prestazione non convincente contro la Real Sociedad, rimane intatta la fiducia nei confronti di Kristjan Asllani. Che non dovrebbe partire dal primo minuto in Empoli-Inter, ma comunque dovrebbe scendere in campo. Con lui anche Davy Klaassen, come riporta Sport Mediaset.

DOPPIA CHANCE – Fin qui a centrocampo, togliendo l’infortunato Stefano Sensi, i due giocatori meno utilizzati sono stati Kristjan Asllani e Davy Klaassen, con quest’ultimo che non ha ancora raccolto minuti in maglia nerazzurra. Una chance può arrivare per entrambi in Empoli-Inter, anche se non dal primo minuto. I numerosi impegni ravvicinati richiedono però anche diversi cambi a gara in corso e i due dovrebbero essere i prescelti per dare tregua a Calhanoglu e Mkhitaryan.