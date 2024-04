Arnautovic o Sanchez per Inter-Cagliari? L’indicazione – CdS

Con Lautaro Martinez squalificato, per Inter-Cagliari si apre un posto in attacco al fianco di Thuram. Il ballottaggio è – ovviamente – fra Arnautovic e Sanchez: il Corriere dello Sport dà il favorito.

LA PREFERENZA – Niente Inter-Cagliari per Lautaro Martinez, e già questa è una notizia. L’assenza del Toro per squalifica riduce a tre gli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi, che – stando al Corriere dello Sport – non porterà nessun Primavera aggregato in panchina. Con Marcus Thuram sicuro del posto, resta quindi il ballottaggio fra Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Che, al momento, vede un favorito: il cileno.

IN VANTAGGIO – Sanchez per tutta la settimana è stato davanti al compagno di reparto nelle gerarchie. Ma Arnautovic è pronto alla staffetta e avrà, in caso di partenza dalla panchina, un’opportunità a gara in corso. I due si sono spesso alternati, quando non erano infortunati, per sostituire i titolari nella ripresa. Oggi, per Inter-Cagliari, uno sarà “premiato” da Inzaghi con una maglia dall’inizio. Sanchez è quello che ha segnato di recente, contro l’Empoli tredici giorni fa nell’ultima a San Siro. Arnautovic, invece, è appena tornato a disposizione dopo l’infortunio muscolare di un mese fa contro il Bologna.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno