Il Cagliari di Ranieri punta sul fisico e sulla compattezza

Il Cagliari di Ranieri è una squadra che sa lottare. Il tecnico ha impostato un modulo mutevole, che ricerca però sempre la compattezza con baricentro basso e linee strette.

TATTICA – Ranieri in questa fase della stagione si sta affindando al 4-3-2-1, interpretato in non possesso come un 4-4-2 per coprire l’ampiezza del campo. Il tecnico o però nel corso dell’anno ha alternato moduli e uomini a seconda dei momenti, presentando 4-3-1-2, 4-2-3-1, 3-5-2 e 3-4-3. Ci si può quindi aspettare di tutto, sia dal primo minuto che a gara in corso. I rossoblù cercano compattezza difensiva con linee basse e strette. In fase offensiva il gioco è diretto, punta sugli esterni (la squadra è prima per cross in campionato) e sul contributo degli elementi offensivi, che devono fare un po’ tutto da soli.

STATISTICHE – Il Cagliari è penultimo in Serie A per possesso palla, col 42,2% di media. Parliamo anche della squadra con la peggior percentuale di realizzazione dei passaggi, a evidenziare uno stile di gioco molto diretto. A conferma, parliamo della seconda in A per lanci lunghi a gara. I 52 gol subiti sono la quarta peggior difesa del campionato. I 9 gol segnati in trasferta sono invece il peggior attacco del campionato fuori dalle mura amiche.

DETTAGLI – Mina è arrivato nel mercato di gennaio, ed è diventato il referente del reparto difensivo. Indispensabile elemento fisico, primo in ogni lotta, e anche portatore di furbizie ed esperienza. Quarto per rendimento secondo Whoscored, primo per passaggi, quarto per contrasti, secondo per spazzate, primo per respinte. Viola è il regista offensivo e in questa stagione ha trovato una vena qualitativa fondamentale per la squadra. Primo per cross, primo per passaggi chiave, miglior marcatore con 4 gol e autore anche di 2 assist. Gaetano, anche lui arrivato a gennaio, ha portato nuova linfa all’attacco. Secondo per rendimento, è terzo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, secondo per dribbling, secondo per falli subiti, autore di 3 gol.