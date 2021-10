Allegri non ha ancora scelto la formazione per Inter-Juventus: 2 ballottaggi – Sky

Allegri ha scelto nove undicesimi di formazione. La formazione bianconera a Milano sarà praticamente specchiata, ma prima bisogna sciogliere gli ultimi due dubbi. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, le sorprese in Inter-Juventus non saranno a centrocampo

PROBABILE FORMAZIONE – Un ballottaggio in casa Inter (vedi articolo), addirittura due in casa Juventus, dove ha già parlato Massimiliano Allegri (vedi dichiarazioni). La buona notizia per Allegri è il recupero di Paulo Dybala, che comunque non giocherà titolare. Ancora in dubbio la convocazione di Adrien Rabiot (vedi articolo). Poi due grandi dubbi per Allegri. Il primo ballottaggio riguarda il centro-sinistra della difesa, posizione in cui il capitano Giorgio Chiellini è insidiato dal più giovane Matthijs de Ligt, che al momento è in svantaggio. Il secondo ballottaggio è in attacco, dove Dejan Kulusevski prova a ribaltare le gerarchie rispetto a Federico Chiesa, che potrebbe rifiatare. Di seguito la probabile formazione di Allegri in Inter-Juventus di domani sera.

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 3 Chiellini (C); 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 20 Bernardeschi, 12 Alex Sandro; 22 Chiesa, 9 Morata.