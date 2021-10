Rabiot si candida per Inter-Juventus: il comunicato bianconero dopo il Covid-19

Rabiot recupera in tempo per Inter-Juventus. Il centrocampista francese, fermo da quasi due settimane causa Covid-19, torna a disposizione (da vedere se verrà utilizzato, ndr). A comunicarlo è la società stessa attraverso il proprio sito

RITORNO IN GRUPPO – Buone notizie in casa Juventus in vista della trasferta di Milano. La notizia del giorno riguarda il rientro del centrocampista francese: “Adrien Rabiot ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid-19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”. La scelta di convocarlo ed eventualmente schierarlo in campo ora è tutta di Massimiliano Allegri, che nelle prossime ore si esporrà su Rabiot e non solo.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Juventus.com]