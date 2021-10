Vidal favorito in Inter-Juventus ma Inzaghi pensa a Calhanoglu: le ultime – SM

Vidal dovrà giocarsi la maglia da titolare con Calhanoglu, che è pronto scalare le gerarchie in mezzo al campo. Come riportato da Sport Mediaset, i dubbi di formazione per Inter-Juventus ormai sono ridotti a quest’ultima scelta

PROBABILE FORMAZIONE – Nessuna novità per ora, in attesa dell’imminente conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Juventus (vedi informazioni). A centrocampo il grande ex Arturo Vidal va verso la conferma dal 1′ dopo l’ottima prova in Champions League, ma Inzaghi non perde di vista l’opzione finora più utilizzata. Il recupero di Hakan Calhanoglu, infatti, riapre a tutti gli effetti il ballottaggio per l’ultima maglia in palio. Considerati già risolti i dubbi sulle fasce in favore della solita coppia titolare. Di seguito la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi contro la Juventus, con Vidal ora solo leggermente favorito rispetto a Calhanoglu.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.