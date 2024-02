Acerbi si prepara sulla scia di Thuram: le ultime dall’infermeria Inter – TS

Acerbi infortunato prima di Thuram ma Inzaghi sta gestendo talmente bene le forze dell’Inter in difesa che non si parla più di emergenza, al contrario dell’attacco. Il rientro dei due titolari è previsto a marzo. A seguire l’aggiornamento ripreso dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola

RECUPERI STIMATI – L’elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra terrà fuori dai giochi Marcus Thuram per dieci-quindici giorni. L’attaccante francese salterà sicuramente la trasferta di Lecce (25 febbraio) e il recupero contro l’Atalanta (28 febbraio) di fine mese ma potrebbe tornare nella lista dei convocati già per il primo impegno in calendario a marzo. Nella migliore delle ipotesi Thuram sarà in panchina nel Monday Night contro il Genoa (4 marzo) a San Siro. Più facile che riveda il campo a Bologna (10 marzo), probabilmente sempre partendo dalla panchina. L’Inter non intende rischiare inutilmente, accelerando il rientro di Thuram, perché Simone Inzaghi conta di riaverlo nell’undici titolare in casa dell’Atletico Madrid (13 marzo). E in vista di Atletico Madrid-Inter di Champions League non ci sarà solo il rientro di Thuram. Infatti, anche Francesco Acerbi si avvia verso il pieno recupero per quella data. Come riportato dal collega Simone Togna per Tuttosport, niente Lecce né Atalanta ma tra Genoa e Bologna di Serie A l’Inter dovrebbe recuperare al meglio i suoi due titolarissimi: Acerbi in difesa e Thuram in attacco. Unici assenti certi Juan Cuadrado e Stefano Sensi, infortunati e adesso in via di riabilitazione post-operazione ma comunque fuori dalla lista UEFA… Per Lecce-Inter, invece, saranno assenti tutti e quattro.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna