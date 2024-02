Carlos Augusto sì ma dove? In Lecce-Inter formazione stravolta – TS

Carlos Augusto sarà una delle novità della formazione di Inzaghi in Lecce-Inter ma non è l’unica prevista. Il jolly brasiliano è pronto a cambiare anche ruolo, permettendo così una rotazione più utile vista la coperta un po’ corta in difesa. Le ultime dal quotidiano Tuttosport

DUE AVVICENDAMENTI CERTI – Più di una rotazione in programma a Lecce per l’Inter di Simone Inzaghi, che deve già rinunciare a un paio di titolari infortunati. Verso una maglia da titolare Carlos Augusto, anche se il dubbio è legato al ruolo. Come braccetto sinistro in difesa per far rifiatare Alessandro Bastoni o in alternativa da quinto sinistro a centrocampo, con Federico Dimarco inizialmente in panchina. Più quotata la prima opzione, anche perché la staffetta a tutta fascia dovrebbe riguardare Tajon Buchanan, pronto a subentrare a Dimarco ma solo nella ripresa. Binario mancino Carlos Augusto-Dimarco in arrivo. Sulla fascia destra spazio a Denzel Dumfries, che è l’unico avvicendamento davvero già certo per Lecce-Inter di domenica.

Non solo Carlos Augusto dal 1′ in Lecce-Inter: le altre idee di Inzaghi

LE ALTRE MODIFICHE – Non solo Carlos Augusto titolare. Come riportato dal collega Simone Togna sulle pagine di Tuttosport oggi in edicola, sono previste altre modifiche ma soprattutto diversi ballottaggi. In difesa si candida Yann Bisseck (al posto di Benjamin Pavard come braccetto destro?). A centrocampo Kristjan Asllani dovrebbe far rifiatare Hakan Calhanoglu in cabina di regia ma anche Davide Frattesi, che è in grado di rimpiazzare Nicolò Barella da mezzala destra. In attacco ci prova Alexis Sanchez, anche se è impensabile non vedere Marko Arnautovic titolare in Lecce-Inter. Inzaghi gestirà il capitano Lautaro Martinez nei due tempi?

Fonte: Tuttosport – Simone Togna