VIDEO – Torino-Lazio 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Lazio, recupero della ventunesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



IL RILANCIO – Torino-Lazio 0-2 nel recupero della ventunesima giornata di Serie A. La Lazio si reinserisce nella corsa per l’Europa. Il primo tempo è tutto del Torino, che in avvio colpisce un palo con Antonio Sanabria in girata su cross dalla destra di Raoul Bellanova. Da quella parte l’ex Inter è un treno, al 37′ va via sempre in fascia e sul suo traversone la girata di Nikola Vlasic è parata con un prodigio da Ivan Provedel. Ma al ritorno dall’intervallo la Lazio è tutt’altra cosa e passa al 50′, con una bella conclusione di Mattéo Guendouzi innescato da Luis Alberto. Passano sei minuti e il raddoppio porta la firma di Danilo Cataldi, piatto destro ancora da posizione centrale. A dieci minuti fallo di Mario Gila su Duvan Zapata sulla sinistra a un passo dall’interno dell’area di rigore: punizione e secondo giallo. Ma anche in undici contro dieci il Torino non riesce a trovare la forza per riaprire la partita.

TORINO-LAZIO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Torino-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.