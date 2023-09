Acerbi e Sensi recuperati! Ora countdown derby: primi ritorni dalle nazionali – CdS

Acerbi torna ad allenarsi regolarmente in gruppo e come lui anche Stefano Sensi. Due buone notizie che, come ribadito dal Corriere dello Sport, si sommano con i primi ritorni con le rispettive nazionali da parte dei giocatori convocati a partire già dalle prossime ore. È la settimana che porta al derby e i dettagli faranno la differenza.

RECUPERI E RITORNI – L’Inter attende i nazionali per entrare nel vivo della preparazione del derby. La ripresa ad Appiano è fissata per il pomeriggio di domani, giorno in cui ci saranno i primi rientri a partire da Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e Kristjan Asllani. Ottime notizie così come i recuperi di Stefano Sensi e Francesco Acerbi, con quest’ultimo in lizza per giocare almeno uno spezzone di gara al centro della difesa. Gli ultimi a tornare saranno i sudamericani, ossia Lautaro Martinez, Juan Cuadrado e Alexis Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia