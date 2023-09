Sanchez, problemi con l’idoneità sportiva dopo gli esami? Inter consapevole – CdS

Sanchez è tornato all’Inter dopo essersi svincolato dal Marsiglia, ma con qualche problema fisico ancora da smaltire e una condizione sicuramente da ritrovare. Inoltre, come evidenziato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’esito degli esami clinici hanno evidenziato un problema che però non mette a rischio l’idoneità sportiva. Ecco nel dettaglio.

NON IN FORMA – Alexis Sanchez sarà tra i giocatori a rientrare per ultimo a Milano, essendo convocato dal Cile nonostante qualche problema fisico e una condizione discutibile. Nonostante la convocazione, però, il giocatore è stato escluso dalla partita persa contro l’Uruguay per alcuni accertamenti clinici sul suo livello di emoglobina, riscontrato come più basso della norma. L’Inter era già a conoscenza della situazione, non si tratta di un problema che pregiudica l’idoneità sportiva (acquisita lo scorso 25 agosto, prima dell’annuncio ufficiale da svincolato)

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia