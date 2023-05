Santi: «Rinnovo Inter? Che emozione! Battaglia con la Juventus»

Santi ha parlato del suo rinnovo con l’Inter Women nonché delle sue origini e dell’imminente sfida contro la Juventus nella settima giornata della Poule Scudetto

RINNOVO − Irene Santi sul prolungamento: «Ho lavorato davvero tanto per conquistarmelo: il mio obiettivo è quello di fare sempre bene per l’Inter, quindi è una bellissima emozione. Ora bisogna continuare a lavorare tutti i giorni».

DERBY D’ITALIA − Santi sull’imminente sfida contro la Juventus: «In stagione ci siamo incrociate cinque volte. Non le abbiamo ancora battute, il grande rammarico è la semifinale di coppa, quando siamo uscite ai supplementari dopo una grande battaglia. Ma la Juve è una squadra fortissima, non per niente ha vinto 5 campionati ed è anche in finale di Coppa Italia. Noi vogliamo crescere per arrivare a quel livello, ma penso che la differenza tra le due squadre si sia assottigliata. Daremo il massimo per vincere».

PRIMA VOLTA − Poi Santi racconta il suo amore per i colori nerazzurri: «Avrò avuto 11 anni, abbiamo giocato in Svizzera, c’erano anche mamma e papà. Mi sono messa la maglia dell’Inter e ho fatto gol, poi con il gol la magia è un po’ finita, con l’Inter no. Indosso tutti i giorni questa maglia da 12 anni, ci sono cresciuta dentro. In quella prima partita con me c’erano Beatrice Merlo, Marta Pandini, Martina Brustia… eravamo minuscole».

