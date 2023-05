Roma-Inter, sette assenze per Mourinho: Dybala recupera − TS

Roma e Inter nel match dell’Olimpico di questa sera si daranno battaglia per un posto in Champions League. Per Mourinho però non sarà facile tentare di battere il suo passato viste le tante assenze in distinta. C’è però anche una buona notizia. Paulo Dybala, anche se non al meglio dovrebbe poter prendere parte alla partita.

ASSENZE PESANTI − Quando Mourinho incontra l’Inter non è mai una sfida banale visti i suoi trascorsi a Milano. Questa volta però la gara tra la sua Roma e i nerazzurri rappresenta per lui qualcosa di più del semplice presente contro passato. Infatti le due squadre si tanno giocando un posto per la prossima Champions League. Al momento i meneghini sono in vantaggio, visti i due punti in più e il quarto posto in solitaria. La situazione però potrebbe ribaltarsi velocemente com’è già avvenuto anche nelle passate giornate. Per i giallorossi questa sera l’obiettivo è uno solo ovvero non perdere, ma viste le tante assenze non sarà affatto facile. Saranno infatti sette i calciatori della Roma indisponibili in questa sfida e che obbligheranno Mourinho a schierare una formazione rimaneggiata e inedita. Per questo motivo, nel ritiro di Trigoria, il portoghese sta studiando minuziosamente delle soluzioni anti Inter. Una di queste potrebbe essere l’utilizzo di due punte offensive con Tammy Abraham affiancato da uno tra Solbakken, Dybala o Belotti. Il gallo giovedì è rientrato parzialmente in gruppo, ma le sue condizioni dovranno essere valutate questa mattina. La Joya invece non è ancora al meglio, ma dovrebbe comunque prendere parte al match almeno a partita in corso.

Fonte: Tuttosport – Dario Marchetti