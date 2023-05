Roma-Inter, probabili formazioni 34ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Roma-Inter è in arrivo, come da calendario. Questo l’impegno nerazzurro in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre a partire dalle ore 18:00 si affronteranno presso lo Stadio “Olimpico” di Roma per la partita della 34ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la quindicesima del girone di ritorno. Praticamente uno scontro diretto tra Inzaghi e Mourinho per il quarto posto in classifica, fondamentale per la qualificazione in Champions League. Ecco le probabili formazioni di Roma-Inter in Serie A

ROMA (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 G. Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 8 Matic, 52 Bove, 37 Spinazzola; 18 Solbakken, 7 Lorenzo Pellegrini ©; 9 Abraham.

A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar; 11 Belotti, 20 Mady Camara, 21 Dybala, 25 Wijnaldum, 55 Darboe, 58 Missori, 60 Keramitsis, 62 Volpato, 68 Tahirovic, 77 Majchrzak, 80 Brian Silva, 81 Louakima.

Allenatore: José Mourinho

Diffidati: Ibanez e Dybala.

Squalificato: 19 Celik.

Indisponibili e/o non convocati: 2 Kardsorp, 6 Smalling, 14 D. Llorente, 24 Kumbulla, 92 El Shaarawy.

Altri giocatori: 72 Cherubini, 73 Faticanti, 74 Oliveras, 76 Pisilli, Bianda e Coric.

Ultime notizie e ballottaggi: Emergenza totale per l’ex Mourinho, che potrebbe schierare fuori ruolo più di un titolare. Cristante al centro della difesa. Dubbio in mezzo al campo con Bove favorito sulle altre opzioni creative. In attacco possibile chance per Solbakken dal 1′, anche perché Belotti non è al meglio. Panchina completata dalla Primavera non solo numericamente.

Roma-Inter probabili formazioni in Serie A

INTER (3-5-2): 24 Onana ©; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Acerbi, Dumfries e Mkhitaryan.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 8 Gosens, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 49 Kamate, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: Continuano le rotazioni di Inzaghi, che a Roma potrebbe far rifiatare Acerbi e l’ex Mkhitaryan. Salgono le quotazioni di de Vrij al centro della difesa, mentre in mezzo al campo si va verso il doppio play Brozovic-Calhanoglu. Lukaku unico sicuro del posto in attacco ma occhio all’opzione Dzeko: il grande ex è in ballottaggio con i due argentini, Correa favorito.

Non perdere le ultime novità con Inter-News.it

TUTTO LIVE – Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Roma-Inter in Serie A verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social iscrivendoti gratuitamente alla Membership (registrati subito nella pagina dedicata!) – per restare sempre aggiornato sull’Inter. E non perdere la doppia diretta pre-partita e LIVE con il post-partita dedicato in progamma come sempre sulla Inter-News Web TV sia su YouTube (iscriviti subito al canale e attiva la campanella per le notifiche!) sia su Twitch (seguici anche qui!). Cosa aspetti?