Santi dopo rinnovo: «Inter Women, felice e orgogliosa! Ricordi e obiettivi»

Irene Santi, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato a Inter Tv dopo il rinnovo con la società nerazzurra (vedi articolo).

RINNOVO – Queste le parole di Irene Santi, centrocampista dell’Inter Women, a Inter Tv dopo il rinnovo. «Le mie emozioni e le mie sensazioni in questo momento? Sì, sicuramente solo molto felice e contenta per questo rinnovo. Ho lavorato tantissimo soprattutto l’anno scorso e anche in tutti gli altri anni e sono davvero felice e orgogliosa di poter continuare a giocare con questi colori».

RICORDI – Santi, che da molti anni veste i colori nerazzurri, ha aggiunto. «Sono davvero tanti anni e uno tra tutti i ricordi migliori è quello della vittoria del campionato di Serie B, quando finalmente siamo riuscite ad arrivare in Serie A e ci hanno premiate allo stadio San Siro pieno. E poi, andando avanti con gli anni, quest’anno per esempio nel gol nel derby sicuramente non me lo dimenticherò. Dopo che ne hai giocati tanti riuscire a fare un gol finalmente è una soddisfazione davvero enorme».

QUOTIDIANITÀ – Santi ha continuato. «Cosa rappresenta per me l’Inter? L’Inter rappresenta tante cose. Rappresenta la mia quotidianità degli ultimi – adesso non lo so – penso 12 anni, più o meno. E quindi è davvero un punto davvero importante della mia vita e della mia carriera e sicuramente sono molto orgogliosa di poter lavorare e dare il mio contributo per questa grande famiglia».

OBIETTIVI – Infine Santi ha spiegato. «Quali sono ora gli obiettivi che pongo da adesso in avanti? Vorrei sicuramente togliermi qualche soddisfazione e vincere qualcosa con questa maglia perché l’Inter è un club che ha una storia molto importante. E anche noi vogliamo dare il nostro contributo con la squadra femminile a vincere qualcosa. E sicuramente questa è una grande soddisfazione e un grande obiettivo sia per noi che per la società. E quindi ci proveremo fino all’ultimo minuto possibile».