LIVE Inter-Fiorentina Femminile 0-1: subito sotto dopo 3 minuti!

LIVE Inter-Fiorentina Femminile è l’incontro valido per il turno d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.

LIVE: INTER-FIORENTINA FEMMINILE (ore 15:00)

20′ OCCASIONE INTER: Cambiaghi fa partire l’azione con una buona apertura sulla destra. Jelcic però non impatta bene il pallone in area di rigore e la difesa viola riesce a disinnescare con una deviazione in angolo.

17′ Dall’altra parte la Fiorentina crea scompiglio: Boquete lancia in corsa Longo, che si ritrova uno contro uno con Alborghetti. Il capitano dell’Inter Women riesce in qualche modo a fermare l’avversaria, mandando il pallone in corner.

15′ L’Inter Women prova ad avvicinarsi all’area di rigore avversaria: giro palla a centrocampo per costruire l’azione aspettando il momento adatto e lo spazio per attaccare.

7′ Le ragazze di Rita Guarino devono subito reagire. In campo a dare una mano c’è anche il nuovo acquisto Lina Magull, che conquista un calcio di punizione nella metà campo avversaria.

3′ GOL DELLA FIORENTINA: l’Inter è messa completamente male in campo e per le viola a centrocampo si apre una prateria. Miriam Longo manda a vuoto Lisa Alborghetti, entra in area e stende Sara Cetinja. Clamoroso svantaggio nerazzurro dopo neanche cinque minuti di gioco.

2′ L’Inter si distende subito in avanti sulla fascia destra: interviene Baldi con facilità.

15:02 SI PARTE

15.00 Squadre in campo

14.50 La squadra di Rita Guarino e quella di Sebastian De La Fuente si sono già sfidate in campionato lo scorso 18 dicembre. Dalla sfida di Serie A Femminile, tenutasi al ‘Viola Park’ di Firenze, è uscita vincitrice la Fiorentina, che ha battuto l’Inter Women 4-2.

14.40 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Fiorentina Femminile, per i quarti di Coppa Italia. A seguire le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Cetinja; Merlo, Alborghetti, Bowen; Thøgersen, Magull, Csiszar, Santi, Robustellini; Jelcic, Cambiaghi.

A disposizione: Piazza, Pedersen, Bugeja, Polli, Bonfantini, Pandini, Tironi, Fadda, Tomter.

Coach: Rita Guarino.

FIORENTINA (4-3-3): Baldi; Erzen, Georgieva, Agard, Faerge; Severini, Johannsdottir, Catena; Longo, Janogy, Boquete.

A disposizione: Schroffenegger, Spinelli, Cinotti, Hammarlund, Toniolo, Mijatovic, Lundin, Zanoli, Russo.

Coach: Sebastian De La Fuente.

