Inter-Fiorentina Women, 2-2: Polli agguanta il pareggio. Manca un rigore!

Inter-Fiorentina Women termina sul risultato di 2-2 per i quarti di finale di Coppa Italia dopo il primo tempo in vantaggio per le viola. Decisivo il gol di Elisa Polli nel secondo tempo. Le nerazzurre allenate da coach Rita Guarino portano a casa un buon pareggio, ma recriminano un calcio di rigore palese nel secondo tempo.

SFIDA DI ANDATA – Inter-Fiorentina Women, sfida di andata dei quarti di finale di Coppa Italia termina sul risultato di 2-2 con un buon pareggio guadagnato dalle nerazzurre, nonostante le tante occasioni delle avversarie soprattutto nel primo tempo. Tante occasioni da una parte e dall’altra nei secondi quarantacinque minuti di gioco, ma la sfida decisiva si giocherà al ritorno perché determinerà chi delle due giocherà le semifinali di Coppa Italia. Subito in vantaggio la Fiorentina con il gol di Longo dopo appena tre minuti. Poi il raddoppio sull’autorete di Katie Bowen al 29′. A fine primo tempo l’Inter Women accorcia le distanze con Michela Cambiaghi al 42′. Elisa Polli nel secondo tempo realizza il gol del pareggio per il 2-2 finale. Tanti episodi da una parte e dall’altra con un calcio di rigore clamoroso non dato in favore delle nerazzurre con la nuova arrivata Lina Magull che in area di rigore viene atterrata in maniera più che scorretta, ma l’arbitro non solo non concede il calcio di rigore, ma ammonisce anche la centrocampista tedesca per simulazione.