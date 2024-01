Inter-Fiorentina Women, 1-2 al 45′: tanti errori in difesa, la riapre Cambiaghi

In campo Inter-Fiorentina Women per i quarti di finale di Coppa Italia Femminile a Milano presso la “Arena Civica Gianni Brera”. Le interiste chiudono il primo tempo sotto 0-2: le ospiti sfruttano due errori grossolani in difesa

NB: Segui Inter-Fiorentina Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Primi 45′ da dimenticare per l’Inter Women, sotto 0-2 contro la Fiorentina all’Arena. Subviito inizio in salita per le ragazze di Guarino che al 3′, mal posizionate, regalano una prateria a Longo che salta Alborghetti e, arrivata in area, batte Cetinja. Al 20′ reazione dell’Inter che costruisce una buona azione con Cambiaghi che, dalla destra, mette in mezzo un pallone su cui però Jelcic non è precisa. Al 29′ altro errore difensivo dell’Inter che regala il raddoppio agli ospiti: Catena recupera palla e serve Janogjy in area. Sulla conclusione dell’attaccante della Fiorentina va in opposizione Bowen che però, con il suo intervento, manda in rete il pallone per un clamoroso autogol. Sembra andare tutto male ma, sul finale di primo tempo, Cambiaghi riaccende le speranze: su assist di Cetinja l’attaccante dell’Inter segna con un bellissimo sinistro da fuori area. Il primo tempo di Inter-Fiorentina Women termina 1-2.

Inter-Fiorentina Women 1-2 al 45′

Marcatrici: Longo (F) al 3′. aut. Bowen (I) al 29′, Cambiaghi (I) al 43′.