Allegri continua a recitare: «Scavalcare Inter? Nessun significato!»

COMMEDIA – Massimiliano Allegri continua con la sua commedia. Nonostante battendo il Lecce domenica abbia la possibilità di scavalcare momentaneamente l’Inter, impegnata in Supercoppa italiana, il tecnico della Juventus non molla di un centimetro: «Scavalcare l’Inter? Non significa niente perché rimane la favorita per lo scudetto, noi dobbiamo pensare al Lecce. Bisogna fare un passettino alla volta pensando alla singola partita e non all’obiettivo finale. Mourinho? Dispiace per lui perché è uno dei più grandi allenatori, però purtroppo succedono anche queste cose. Penso che a Roma abbia fatto grandi cose».