Semplici: «Inter, attenta a questa Juventus! Squadra da battere ma…»

Semplici inizia a convincersi sulla credibilità della Juventus nella lotta Scudetto in Serie A e, in un certo senso, avvisa la capolista Inter di ciò. L’allenatore fiorentino, intervenuto come ospite a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, spiega cos’è cambiato nell’ultimo periodo

SERIA CANDIDATA AL TITOLO – La polemica sul collega Massimiliano Allegri viene dribblata brillantemente. Nessun commento di Leonardo Semplici sulle “ambigue” dichiarazioni del tecnico bianconero ma tanta attenzione al lavoro che sta facendo a Torino: «L’Inter in questo momento è la squadra da battere in Italia. Sicuramente ha anche l’organico più forte. Però bisogna stare attenti a questa Juventus che, partita dopo partita, è cresciuta in maniera esponenziale. E si nota. La Juventus sta acquisendo sempre più sicurezza in sé. E sono convinto che renderà la vita difficile a questa Inter. Nell’ultimo periodo anche Dusan Vlahovic sta dimostrando di poter fare quello che ci si aspettava da lui. E può diventare in futuro un alter ego di Lautaro Martinez per la Juventus». La pensa così Semplici, che non ha dubbi sul ruolo di antagonista dell’Inter della squadra bianconera. E il ruolo di anti-Inter è esattamente ciò che vuole la Juventus, checché ne dica Allegri… L’appuntamento che aspetta tutta la Serie A è quello del 4 febbraio a San Siro.