Lazio-Inter Women, le pagelle: tutte promosse ma Ajara da 6-!

Lazio-Inter Women, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile, termina 0-2. Le ragazze di Guarino superano in maniera eccellente il turno. Ma Ajara, rispetto alle compagne, non convince del tutto. Ecco le pagelle di Lazio-Inter Women.

CETINJA: 6 – Protegge la propria porta bloccando con tranquillità le esecuzioni biancocelesti. Solo in un’occasione nel primo tempo sembra poter combinare un danno, al quale però ripara subito.

Lazio-Inter Women, le pagelle: difesa

MERLO: 7 – Oltre che difendere nella retroguardia nerazzurra, si spinge e si propone in avanti. I suoi cross e traversoni forniscono interessanti e potenziali occasioni da gol alle compagne.

BOWEN: 6,5 – Una delle migliori di Guarino in difesa, attenta in chiusura e impegnata nel limitare le incursioni delle avversarie

TOMTER: 6 – Svolge adeguatamente il proprio lavoro ma solo per un tempo. Non rientra in campo dopo l’intervallo, forse anche per l’ammonizione dubbia beccata già al minuto 18.

– Dal 46′ ALBORGHETTI: 6,5 – Entra nel secondo tempo con grinta e freschezza. Decisiva al 60′ su Gomes per mantenere inviolata la porta di Cetinja.

ROBUSTELLINI: 6,5 – Affidabile e risoluta. Buon lavoro difensivo e di riconquista del pallone.

Lazio-Inter Women, le pagelle: centrocampo

CSISZAR: 6,5 – Un’altra prova buonissima per l’ungherese che si rivela una delle più affidabili e concrete in mezzo al campo.

– Dall’85’ FADDA: SV –

SIMONETTI: 7 – Vera e proprio centravanti aggiunto, si avvicina in più occasioni al gol e si rende preziosa in fase di costruzione. Decisiva anche sul raddoppio nerazzurro, con il cross delizioso servito a Cambiaghi.

ECKHOFF: 6,5 – Suo il preciso tiro dalla bandierina del corner sulla testa di Jelcic, che incorna lo 0-1.

Lazio-Inter Women, le pagelle: attacco

BONETTI: 6,5 – Lega in maniera eccellente il centrocampo e l’attacco nerazzurro. Corre tanto e si inserisce bene in area di rigore.

– Dal 77′ POLLI: SV –

JELCIC: 7 – Arriva il primo gol con la maglia dell’Inter Women per l’attaccante bosnica, che si prende i meriti per aver sbloccato la sfida di Coppa Italia Femminile. Veloce e potenzialmente pericolosa.

– Dal 64′ KARCHOUNI: SV –

AJARA: 6- – Le sue incursioni in area e il doppio passo riescono sempre a mettere scompiglio nella difesa avversaria. Manca però un po’ di concretezza e freddezza utili alla realizzazione del gol. Troppe clamorose occasioni sprecate.

– Dal 77′ CAMBIAGHI: 7+ – Nei pochi minuti in campo fa vedere a sufficienza di potersi meritare un giudizio più che positivo. Arma letale, anche quando subentra dalla panchina nella seconda frazione di gioco.

Lazio-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO: 7 – Partita ben preparata, con un po’ di turnover in vista dell’impegno di domenica prossima in campionato. Cambi nel secondo tempo ponderati ed adeguati. Tre punti e porta inviolata per le sue ragazze, nonostante un’avversaria agguerrita e motivata come si è rivelata la Lazio.