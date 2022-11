Johanssdottir: «Partita con l’Inter non facile, hanno una buona squadra»

Alexandra Johanssdottir ha parlato al canale ufficiale della Fiorentina. La centrocampista islandese accenna anche alla sfida con l’Inter in programma domani alle 14,30

NON FACILE – Ecco le parole di Alexandra Johanssdottir, centrocampista della Fiorentina femminile, in diretta sui canali ufficiali del club. La giocatrice islandese ha commentato la sfida contro l’Inter di Rita Guarino, in programma domani alle 14,30: «La partita con l’Inter non sarà facile. Sarà molto complicata. In settimana prepareremo la partita: hanno una buona squadra ma hanno anche dei punti deboli che proveremo a sfruttare.»