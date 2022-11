Degryse: «Cammino Belgio dipenderà dalle condizioni di Lukaku e Hazard»

L’ex giocatore Marc Degryse ha detto la sua sul Mondiale del Belgio. A detta sua il cammino dipenderà tanto anche delle condizioni di Lukaku e Hazard

DUE GIOCATORI − Le parole di Degryse sul Belgio: «Mi aspetto una fase a gironi difficile. Non siamo i favoriti per la vittoria del Mondiale, ma come la Croazia possiamo avere le nostre chance. Dopodiché, resta da vedere come si rimetterà Lukaku e a che livello è Hazard. Negli ottavi di finale normalmente incontriamo Spagna o Germania, due big. Se in giornata possiamo batterli, ma è comunque un’arma a doppio taglio. Infatti ci sono buone possibilità che in seguito incontreremo una tra Portogallo o Brasile. I brasiliani hanno la nazionale più forte di tutti e sono i favoriti per alzare la coppa». Le sue parole a hln.be.