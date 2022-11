Inter Women sfortunata, ma segnali positivi per Guarino. Polli la carta in più

L’Inter Women può continuare a sperare dopo l’ottimo inizio in questa stagione. Anche se nelle ultime tre gare ha raccolto appena due punti, ottimi segnali da parte delle nerazzurre nello scontro diretto contro la Fiorentina (terminato 0-0). Elisa Polli la carta in più in questa stagione.

OTTIMA PRESTAZIONE – Altra grande prestazione quella dell’Inter Women contro la Fiorentina Femminile, grande partita quella giocata allo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino con tantissime occasioni sprecate. Le nerazzurre raccolgono un altro pari ma resta comunque la grande reazione alla ripresa del campionato dopo la sosta. La squadra allenata da coach Rita Guarino è anche sfortunata, dopo aver trovato due volte l’opposizione del palo. L’unico dato su cui riflettere è l’unico gol segnato nelle ultime tre gare. Nonostante questo, chi farà veramente la differenza sarà Elisa Polli, letteralmente ritrovata in questa stagione, anche in questa partita ha lottato fino all’ultimo creando diverse occasioni da gol, poi non sfruttate dalla squadra. Il futuro fa ben sperare per le nerazzurre.