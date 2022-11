Fiorentina-Inter Women termina 0-0! Troppe occasioni nerazzurre sprecate

Fiorentina-Inter Women termina 0-0. La 9ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino (FI) si conclude con un pareggio per la squadra di Guarino. Le nerazzurre ci provano fino alla fine, ma non riescono a concretizzare. Di seguito il report del secondo tempo di Fiorentina-Inter.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in Fiorentina-Inter Women (vedi report), nella ripresa l’Inter Women continua a tentare di sbloccare il risultato. La fase offensiva nerazzurra produce tante occasioni pericolose. Meno, invece, quella viola, che sfrutta le ripartenze in contropiede. La squadra di Rita Guarino, pur costruendo e meritando il vantaggio, non riesce a sbloccare la partita. Il risultato finale, infatti, rimane lo stesso dei primi 45′. Fiorentina-Inter termina 0-0. Troppe occasioni sprecate per le nerazzurre, che riescono a portare a casa soltanto un punto. Lo scontro diretto non premia nessuna delle due squadre, che scivolano rispettivamente al terzo e quarto posto. La Juventus, infatti, sfrutta la vittoria di ieri e lo stop delle rivali, per salire al secondo posto della classifica di Serie A Femminile.