Gagliardini, addio Inter: 2 club di Serie A e una big di Liga sulle sue tracce!

L’avventura di Roberto Gagliardini all’Inter è ormai al capolinea. Il centrocampista lascerà Milano a gennaio. Sulle sue tracce Monza e Cremonese in Serie A. Spunta anche l’interesse di una big spagnola

ADDIO − Gagliardini pronto a lasciare l’Inter a gennaio. A riportarlo i colleghi di Sport Mediaset, secondo cui l’addio del centrocampista da Milano sarebbe pressoché certo. Sulle sue tracce, la Cremonese ma anche il Monza di Galliani e Berlusconi. Al club brianzolo potrebbe peraltro ritrovare il vecchio compagno in nerazzurro, Stefano Sensi. Occhio però anche alla pista Liga in Spagna. Il Siviglia, infatti, sarebbe una meta da non scartare per il centrocampista bergamasco.