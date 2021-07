Inter Women, Quazzico verso il trasferimento al Verona

Il difensore classe 2001, Francesca Quazzico, dopo il prestito alla Pink Bari, è pronta per lasciare nuovamente l’Inter Women per trasferirsi all’Hellas Verona.

IN USCITA − Francesca Quazzico è ad un passo dal lasciare nuovamente l’Inter per approdare all’Hellas Verona Women. Il difensore classe 2001, lo scorso anno, ha giocato in prestito al Pink Bari, ma è di proprietà del club nerazzurro. Come riporta “Calcio Hellas.it”, la giocatrice di Taranto sta per trasferirsi dall’Inter per approdare al club veneto che nella passata stagione è arrivato nono in campionato, a soli quattro punti dall’Inter Women ottava.