Inter Women, Pandini dopo rinnovo: «Soddisfazione! Ricordo che più porto con me»

Marta Pandini, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato dopo il rinnovo con il club nerazzurro fino al 2025 (vedi articolo).

RINNOVO – Queste le parole di Marta Pandini, centrocampista dell’Inter Women, a Inter Tv dopo il rinnovo con il club nerazzurro. «Quanta soddisfazione c’è e quanta emozione provo? Sicuramente c’è tanta soddisfazione perché l’Inter, oltre ad essere un grande club a livello internazionale, per me è il club in cui son cresciuta. Sono arrivata qua che ero una bambina e adesso mi sento una donna e quindi aver la fiducia del club è molto importante per me e spero comunque di ripagarlo ogni giorno in campo».

PERCORSO – Pandini ha aggiunto. «Se mi aspettavo un percorso così soddisfacente da parte mia? Sicuramente penso di esser cresciuta tanto sia a livello calcistico che personale, che comunque penso sia tanto importante quanto crescere sul campo. Però credo che comunque le grandi soddisfazioni debbano ancora arrivare».

RICORDO – Infine Pandini. «Se devo scegliere un ricordo in particolare tra i tanti vissuti in questi anni quale sarebbe il primo? Io ho molto a cuore la promozione in Serie A perché siamo state premiate a San Siro davanti a più di 60.000 spettatori, quindi da lì ho un po’ percepito e capito l’importanza del club e soprattutto la grandezza che aveva. Quindi sicuramente quello è il ricordo che più porto con me».