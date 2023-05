Dimarco sbaglia partita, occhio a Gosens: Manchester City-Inter oltre il tifo

Dimarco si ritrova a essere protagonista in campo e fuori dal campo dopo l’ultimo doppio Euro-Derby di Milano. L’esterno scuola Inter, finora titolare indiscusso della fascia sinistra di Inzaghi, nel frattempo deve “preoccuparsi” anche del prepotente ritorno del pari ruolo Gosens

VERGOGNA STRACITTADINA – Nel 2023 il rapporto tra calciatori e tifosi vive ancora di assurde “regole” non scritte che lasciano perplessi. L’ultima vicenda con protagonista Federico Dimarco, nei panni di calciatore-tifoso al termine di Inter-Milan di Champions League, ne è la dimostrazione. Qualunque sia la “colpa” del numero 32 interista, arrivare a minacciare una persona attraverso uno striscione sotto casa è delinquenziale (vedi foto). Non fa parte del calcio, dello sport e di qualsiasi altro contesto inerente al tifo. Il Milan dovrebbe essere la prima parte coinvolta (indirettamente) a disocciarsi da quanto accaduto. E l’Inter non può stare zitta di fronte a certe evoluzioni stracittadine. Involuzioni, anzi. Certo, non devono passare inosservate nemmeno le scuse pubbliche di Dimarco ai tifosi milanisti. Scuse giuste nel caso in cui arrivino dopo aver capito lo “scivolone” che un calciatore professionista dovrebbe evitare sempre, a priori. E non perché minacciato di tifosi avversari. Tema comunque chiuso e del quale non vale la pena argomentare più, almeno dal punto di vista giornalistico. Ciò su cui vale la pena argomentare è il vero “errore” dell’interista Dimarco. Guai ad accontentarsi e distrarsi proprio ora.

Dimarco e/o Gosens in Manchester City-Inter

PARTITA FONDAMENTALE – Dimarco sbaglia partita e ruolo perché regredisce nella posizione di tifoso concentrandosi sull’ormai finito Derby di Milano (vedi focus). A caldo ci può stare ma Inter-Milan è già il passato e dovrebbe saperlo. Il classe ’97 scuola Inter quasi sicuramente rifiaterà in occasione di Napoli-Inter di Serie A per tornare titolare in Fiorentina-Inter a Roma, Finale di Coppa Italia (vedi focus). Al suo posto è pronto Robin Gosens, che si scalda e non si limiterà a fare da backup in questo finale di stagione. Il classe ’94 tedesco ha le caratteristiche atletico-fisiche, oltre che tecnico-tattiche, per risultare prezioso a Istanbul in Manchester City-Inter, Finale di Champions League. Per quella partita Simone Inzaghi potrebbe trovarsi quasi costretto a reinventare la sua Inter con l’obiettivo di complicare i piani a Pep Guardiola, che tende a fare la partita dal 1′ togliendo preziose energie agli avversari. Staffetta scontantissima. Dimarco proverà ad arrivare al 10 giugno 2023 riposato ma Gosens, recuperato al 100%, adesso diventa una “minaccia” sulla fascia sinistra: la partita su cui focalizzarsi è Manchester City-Inter, Gosens lo sa. E Dimarco ha già perso troppo tempo dedicandolo all’ultima Inter-Milan…