Inter Women, nuovo format per la Coppa Italia Femminile: le date

Per il calcio professionistico femminile è alle porte una nuova stagione. Sono state rese note le date previste per le sfide di Coppa Italia, nella quale sarà impegnata anche l’Inter Women.

NOVITÀ – L’inizio della Coppa Italia Femminile per la stagione 2023/2024 è in programma il 3 settembre. L’Inter Women, oltre che in Serie A Femminile, sarà impegnata anche in questa competizione, che quest’anno avrà un format diverso. Il sito ufficiale nerazzurro comunica le novità: «La competizione vedrà la partecipazione di 26 squadre, 10 della Serie A e 16 della B. Una delle novità saranno i due turni ad eliminazione diretta, nello specifico i sedicesimi e gli ottavi: fino allo scorso anno infatti si disputava una fase a gironi. Questi turni saranno preceduti da un preliminare che vedrà protagoniste due delle tre squadre neo promosse dalla C alla B.

DATE –«Le due vincenti si uniranno alle 14 squadre dal 9° al 22° posto della graduatoria, per i sedicesimi di finale che si giocheranno in gara secca, in casa della squadra peggio posizionata in graduatoria. Le otto squadre che vinceranno raggiungeranno le prime otto squadre in graduatoria per gli ottavi di finale, in programma sempre in gara secca e in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria tra l’11 e il 12 ottobre, con la possibilità che le squadre impegnate in UEFA Women’s Champions League posticipino la loro gara all’8 novembre. Quarti di finale e semifinali avranno andata e ritorno e verranno disputate nei due weekend prima dell’inizio della Poule scudetto. Il ritorno dei quarti e delle semifinali si giocherà in casa della squadra meglio piazzata in graduatoria».

COPPA ITALIA FEMMINILE, LE DATE IN PROGRAMMA

Turno preliminare – 3 settembre

Sedicesimi di finale – 10 settembre

Ottavi di finale – 11, 12 ottobre (eventuali posticipi l’8 novembre)

Quarti di finale – 16-17 gennaio, 6-7 febbraio

Semifinali – 2-3, 9-10 marzo

Finale – Data da definire

Fonte: Inter.it